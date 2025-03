Visnadi provoca e gufa: «Tiritera Lautaro Martinez! Inter, con l’Udinese cambia poco»

Gianni Visnadi parla della situazione di Lautaro Martinez e delle prossime partite dell’Inter contro Udinese e Milan. Il giornalista lancia pure una mezza gufata.

SENTENZE – L’Inter affronterà prima l’Udinese in campionato e poi il Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia. Gianni Visnadi, su Radio Radio Mattino Sport e News, osa su Lautaro Martinez e poi si esprime sulle scelte offensive di Simone Inzaghi per la partita di domenica. Le sue parole: «Col Milan giocherà Lautaro Martinez. Mi sembra che questa tiritera, va, viene, torna indietro, non sarei sorpreso se giocasse col Milan. Non escluderei per nulla che possa giocare col Milan. Udinese? Ne ha uno meglio di Arnautovic o Taremi, forse Lucca. Ma Inzaghi farà giocare chi fa giocare, mica Lautaro Martinez può giocarle tutte. L’Inter, mi sembra, sia qualcos’altro oltre a Lautaro e Thuram. C’è anche da dire che durante la sosta gli altri vanno in giro, può darsi che Correa abbia dato delle buone risposte e possa scendere titolare con l’Udinese e vincere la partita da solo come ha fatto col Verona. Inzaghi faccia giocare chi vuole tanto non cambia nulla». A proposito di Inter-Udinese, oggi ci saranno gli ultimi due rientri dalle nazionali e allo stesso tempo due infortunati sperano quantomeno nella convocazione.