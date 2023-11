Visnadi: «Thuram all’Inter non è costato zero, il bilancio dice altro»

Visnadi si esprime su Marcus Thuram e il suo costo all’Inter. L’argomento è stato tirato fuori riprendendo le parole di Ausilio.

RUOLO − In merito alle parole di Piero Ausilio, Gianni Visnadi ha detto la sua su Radio Radio mattino sport e News: «Chi va in front-man può dire cose anche diverse. Ma il ruolo del direttore sportivo è cambiato rispetto ai tempi più lontani. Oggi il direttore sportivo incontra i calciatori, ma soprattutto incontra procuratori e intermediari. Oggi un DS non va dalla società a vendere un giocatore, ma da un intermediario. Sono sorte decine di figure che pesano sui costi della società. Uno come Thuram è stato preso a parametro zero? No, perché scopriamo che Thuram sul bilancio dell’Inter è stato pagato 8 milioni di commissioni».