Visnadi: «Thuram? Calma, nella Francia fa il quarto attaccante!»

Visnadi predica calma su Marcus Thuram, ieri grande protagonista in Inter-Fiorentina con gol e assist. Il giornalista pone dei dubbi

ANALISI − In collegamento su Radio Sportiva, Gianni Visnadi si è espresso così sui nerazzurri: «Cresciuto il livello del Milan, l’Inter si è ritrovata. La Juventus gioca nello stesso modo dell’anno scorso. Il derby è un bel termometro. L’Inter finora ha fatto una fase difensiva praticamente perfetta. Noi non sappiamo ancora se Sommer sia bravo o non bravo. Non è stato mai impegnato. Gli avversari sono stati quello che sono, la Fiorentina che gioca con 9/11 tre giorni dopo la battaglia col Rapid è una Fiorentina che sbaglia. Si è concessa all’Inter. Sicuramente, se Thuram fosse sempre quello di ieri l’Inter avrebbe risolto il problema, ma non credo sia quello di ieri. Se fosse sempre quello di ieri, dico che l’Inter ha fatto un affare. Ma non so quante altre partite giocherà così, serviranno più gare. Se avesse giocato sempre così non sarebbe il quarto attaccante della Francia e non sarebbe rimasto a zero e a 26 anni solo nel Borussia Monchengladbach».