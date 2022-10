Visnadi: «Stankovic sembra un guerriero. Icardi? Via dall’Inter e carriera finita»

Visnadi e il suo focus su due importanti, seppur in modo diverso, ex calciatori dell’Inter. Il giornalista, durante la trasmissione Microfono Aperto su Radio Sportiva, esprime un giudizio su Stankovic, nuovo allenatore della Sampdoria e su Icardi ora al Galatasaray.

GUERRIERO – Ecco come Gianni Visnadi vede la nuova esperienza dell’ex “drago” dell’Inter. Durante il suo intervento a Microfono Aperto, il giornalista afferma: «Ieri, guardando le dichiarazioni di Dejan Stankovic (vedi articolo), mi sono messo nei panni dei giocatori della Sampdoria. Non tanto dei più anziani o degli italiani, ma degli gli stranieri e dei più giovani. Si ritrovano, dall’oggi al domani, a passare dal compassato Marco Gianpaolo a questo allenatore che sembra un guerriero. Parla per proclami, per frasi fatti, però con un piglio che è quello del guerriero. O li sveglia o li stordisce definitivamente. Al di là, poi, di quello che succederà in campo. Forse, suonando la campana come farà l’ex Inter, può essere che riescano ad ottenere risultati diversi».

CARRIERA FINITA – Visnadi non è dello stesso parere su un altro ex calciatore e capitano dell’Inter. Il giornalista, in collegamento su Radio Sportiva, afferma: «Umanamente mi dispiace per Mauro Icardi perché è stato un’ipotesi di grande calciatore. Ha ventinove anni ma la sua carriera sembra già finita da tre. Sostanzialmente, andò via dall’Inter con Luciano Spalletti, quindi tre campionati fa, per andare a Parigi. Ma lì ha giocato solo le prime settimane. La carriera di Icardi è finita quando è andato via dall’Inter. Forse il campionato italiano era la sua dimensione. Ma in Turchia potrebbe fare anche bene, al di là di quelli che sono i suoi problemi personali. Può darsi che abbia avuto distrazioni e che non abbia mantenuto l’applicazione che bisognerebbe avere per fare bene il proprio lavoro». Così conclude Visnaldi sulla carriera calcistica dell’argentino Icardi.