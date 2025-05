Visnadi spara la sentenza: «Paz non andrà mai all’Inter! Inzaghi…»

Visnadi parla di un Nico Paz mai all’Inter e allo stesso tempo si esprime sul futuro di Simone Inzaghi e sull’eventuale corsa a due tra Fabregas e Allegri.

TOTO ALLENATORI E SENTENZA SU PAZ – Su Radio Radio Mattino Sport e News, si discute dell’eventuale prossimo allenatore dell’Inter se Simone Inzaghi dovesse decidere di andare in Arabia Saudita. Gianni Visnadi si esprime così sulla bagarre Fabregas-Allegri, entrambi cercati, a quanto pare, da Inter, Roma e Napoli. E poi spara una sentenza su Nico Paz: «Curioso che ci sia la lotta per Cesc Fabregas, che rappresenta il nuovo, l’inesperto, la scommessa e la lotta per Massimiliano Allegri che rappresenta l’esatto opposto. Penso che la prima scelta di Marotta continuerebbe ad essere Allegri, poi se quest’ultimo gli ha detto che ha un altro impegno andrebbe altrove. Paz è un giocatore del Real Madrid, sotto controllo del Real Madrid, non lo prenderà mai l’Inter. Queste settimane, se non si chiariscono le situazioni, bisogna ragionare sulle ipotesi. Che Inzaghi lasci l’Inter senza giocare il Mondiale per Club non ci credo. Andrà in Arabia? Non lo escludo. Se vince raggiunge il massimo, se perde dovrà aspettarsi un mese di processi e non di chi ha comprato Palacios, Taremi o Zielinski».