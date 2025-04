Visnadi sottolinea: «Inter ha alzato l’asticella rispetto al 2023. Il confronto!»

Gianni Visnadi ha sottolineato il valore del passaggio del turno dell’Inter ai danni del Bayern Monaco, comparando il percorso dei nerazzurri in Champions League a quello del 2023.

IL RAGIONAMENTO – Gianni Visnadi si è così pronunciato a Radio Sportiva su Inter-Bayern Monaco: «Incredibile quello che sta facendo l’Inter, con una grande programmazione e capacità organizzativa. Al netto degli infortuni, il percorso del 2023 dei nerazzurri fu favorito da degli accoppiamenti più morbidi. Battere il Bayern Monaco significa aver alzato l’asticella di molto rispetto a quel percorso. Superare il Barcellona è un altro discorso».

Visnadi sulla prossima rivale dell’Inter

LA SFIDANTE – Visnadi ha poi proseguito: «Il Barcellona è una squadra molto forte, non dobbiamo avere negli occhi il ritorno di Dortmund. In quel caso, il risultato dell’andata ha influito anche sulle scelte di Flick. In semifinale, l’Inter entra da sfavorita perché i catalani hanno qualcosa in più. Io non ho mai visto un minorenne giocare come Lamine Yamal, è capace di fare qualunque cosa e rappresenta sicuramente un fattore. L’età potrebbe essere un altro elemento che incide, così come i tanti impegni per i nerazzurri. L’Inter dovrà vincere domenica contro il Bologna, poi farà quel che riuscirà a fare contro il Milan. Sarà un finale di stagione incredibile: il fattore dei recuperi sarà indispensabile».