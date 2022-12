Visnadi: «Skriniar rifiutati 50 milioni, ora l’Inter rischia di perderlo a zero»

Gianni Visnadi, ospite di “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato della situazione relativa al rinnovo di Milan Skriniar con l’Inter.

RISCHIO FLOP – Gianni Visnadi ha parlato della situazione di stallo in casa Inter relativa al rinnovo di Milan Skriniar: «Io credo che bisogna fare molta attenzione alla questione Skriniar. Su questo credo che Marotta si giochi parecchio del suo credito. O meglio il credito rimane, però sarebbe un’autogol clamoroso. La credibilità quindi rimane comunque ma lui si è esposto molto a novembre, quando ha detto prima del Mondiale, che avrebbe firmato all’inizio della competizione. Ora il Mondiale sta finendo e lui non ha ancora firmato. L’Inter ha detto no a 50 milioni la scorsa estate perché voleva venderlo a una cifra più alta. Se non rinnova lo perde a zero a giugno e allora lì potrebbe succedere che lo vende a gennaio».