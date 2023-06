Visnadi: «Situazione Inter critica, Suning perderà la proprietà»

Gianni Visnadi non è particolarmente preoccupato per la situazione economica dell’Inter, lo rivela su Radio Sportiva spiegando anche il motivo.

PROBLEMI – Visnadi spiega: «La situazione dell’Inter è critica, la sua gestione costa troppo. Il vero problema non è per il tifoso, è per chi è padrone che rischia di perdere la società. Sono stati accesi prestiti sul mercato, se non vengono restituiti nei tempi necessari, ossia a maggio 2024, il gruppo Suning perderà la proprietà che passerà a qualcun altro. Rileverà poi il brand, il marchio e la squadra. L’Inter con la sua politica non oculata finanziariamente riesce a ottenere risultati in queste stagioni, non è semplice. La preoccupazione è limitata per il tifoso, il problema è per chi ci ha messo i soldi».