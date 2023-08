Visnadi: «Samardzic-Inter? Esaltazione per una riserva dell’Udinese!»

Samardzic è a un passo dall’Inter nonostante qualche ritardo nella chiusura della trattativa. Gianni Visnadi critica l’eccessiva esaltazione intorno all’ambiente nerazzurro per l’arrivo di una riserva dell’Udinese. Di seguito il suo intervento nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva

INSPIEGABILE – Lazar Samardzic sta per approdare all’Inter nonostante qualche ritardo nella chiusura della trattativa. Gianni Visnadi non capisce l’esaltazione per l’arrivo del serbo: «Samardzic faceva la riserva nell’Udinese, vedo questa esaltazione come se chissà chi dovesse arrivare all’Inter ma faceva la riserva nell’Udinese. È un giovane di grande prospettiva, tutti ci chiedevamo perché non facesse il titolare ma Sottil il più delle volte non lo vedeva titolare». Poi una battuta sulla questione Romelu Lukaku alla Juventus: «La Juventus ha appeal, Lukaku infatti vuole solo la Juventus ma il club bianconero non ha i soldi per comprare il belga».