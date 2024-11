Visnadi ritorna su Inter-Napoli: «Dumfries? A volte serve indignarsi»

Visnadi ritorna sulla partita pareggiata tra Inter e Napoli nell’ultimo turno di campionato prima della sosta. Discussioni sul rigore a Dumfries.

ANCORA INTER-NAPOLI – Il rigore fischiato ai nerazzurri nello scontro diretto dello scorso 10 novembre continua a far parlare di sé. Su Radio Sportiva, Gianni Visnadi nega totalmente il fallo di Zambo Anguissa ai danni di Denzel Dumfries. Il suo intervento: «Quello è un rigorino, è un rigore sotto la soglia minima: non andava fischiato, non era calcio di rigore. Poi arriva Conte lo dice e lo fa quando gli viene comodo. Ma dice cose sacrosante. Dumfries si è lanciato su piede e pallone per ottenere calcio di rigore, non è calcio, oltre che nel caso specifico non è nemmeno calcio di rigore. E poi parliamo delle sceneggiate di questi calciatori, io non mi indigno quasi mai, ma a volte bisogna pure farlo».