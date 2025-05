Visnadi: «Rinnovo Inzaghi? Avanzerà una richiesta in caso di vittoria!»

Inzaghi, rinnovo sì o rinnovo no? I tifosi nerazzurri in questi giorni stanno esprimendo le loro preferenze per il futuro della panchina, ma l’ultima parola spetta all’Inter. Ecco cosa succederà secondo il giornalista Gianni Visnadi, che si esprime proprio nel giorno del rumors di mercato sul tecnico piacentino.

TUTTO È POSSIBILE – Gianni Visnadi è intervenuto in collegamento con Sky Sport per fare il punto sugli allenatori di Inter e Napoli, che in questi giorni sono in lotta per accaparrarsi lo scudetto. Il giornalista in merito ha dichiarato: «Se mi aspetto di vedere ancora Conte e Inzaghi seduti sulle panchine di Napoli e Inter? Hanno dei contratti e, quindi, così dovrebbe essere in un mondo normale. Però questo non è un mondo normale e quello del calcio benché mai, quindi qualche cosa può succedere. Conte, addirittura, ce l’ha già per due anni. Penso che liberarsi da De Laurentiis per Conte sarebbe molto più complicato di quanto è stato liberarsi dell’Inter nel 2021».

Da Conte a Inzaghi, cosa aspettarsi nel futuro delle panchine di Napoli e Inter

POTERE CONTRATTUALE – Gianni Visnadi, poi, si focalizza sulla panchina dell’Inter spiegando: «Inzaghi ha già un contratto con l’Inter. Penso, però, che la ridiscussione del nuovo contratto avverrà dopo la finale del 31 maggio, com’è normale che sia. E penso, soprattutto, che a seconda dell’esito della finale di Champions League cambi molto il potere contrattuale di Inzaghi. Non mi riferisco all’aspetto economico, quanto al fatto che Inzaghi abbia voglia di allenare finalmente una squadra nella quale non fare i conti, come sono stati fatti in questa stagione. Ciascuno dà l’interpretazione di quella che è la rosa dell’Inter, io dico solo che la “Seconda squadra” non esiste. Le alternative sono delle normali riserve e si vede quasi tutte le volte che giocano. Quando, ogni tanto, hanno fatto bene anche le riserve, è partito il solito discorso che recita: “L’Inter ha due squadre”. Ma per me non le ha davvero».