Visnadi pessimista: «Inter, la vedo dura. Nel 2023 un’autostrada»

Visnadi pessimista sul percorso dell’Inter in Champions League dai quarti fino alla finale. Il giornalista fa il confronto con quanto successo nel 2023.

PESSIMISTA – A Radio Radio Mattino Sport e News, si parla dell’ipotetico raggiungimento della finale di Champions League per l’Inter. Ma Gianni Visnadi non è d’accordo, non dà tante chance ai nerazzurri. Il suo intervento: «Onestamente non vedo tantissime chance per l’Inter. Nel 2023, rispetto a quello che è il tabellone di oggi, l’Inter trovò un’autostrada, oggi mi sembra una strada di città trafficata. A chi arriverà dall’altra parte mi sembra prematuro. L’Inter non parte battuta contro il Bayern Monaco, se la può giocare, ma non è come col Porto o col Benfica nel 2023. Cioè non parte favorita. Ce la puoi fare, però, sei favorito? Boh. Per me è dura, dura, e non dimentichiamoci che ti capita di incontrare il Milan in Coppa Italia, il Bologna in campionato. Non è semplice la stagione dell’Inter. Ma anche negli altri campionati. In questi scontri contano gli infortuni e i grandi giocatori. Basti pensare al Barcellona e a Lamine Yamal. Se gli viene una febbre, il Barcellona andrebbe in difficoltà. Pensiamo agli attaccanti di Inzaghi titolari e alle riserve se non giocano i titolari. Simone dovrebbe chiamare il fratello».