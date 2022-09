Visnadi: «Perché Gagliardini e non Asllani? Ultima volta è stato calpestato»

Gagliardini dovrebbe rimpiazzare Calhanoglu dal 1′ in Udinese-Inter (vedi articolo), una scelta che non trova d’accordo Gianni Visnadi. Il giornalista vedrebbe meglio Asllani e spiega anche perché. Di seguito il suo intervento nel corso di Microfono Aperto, sulle frequenze di Radio Sportiva

SCELTA POCO COMPRENSIBILE – Roberto Gagliardini molto probabilmente scenderà in campo dal 1′ in Udinese-Inter. Gianni Visnadi si chiede come mai Simone Inzaghi voglia puntare sull’ex Atalanta e non su Kristjan Asllani: «Perché non Asllani? Mi faccio la stessa domanda: sono d’accordo. Il povero Asllani è stato il gioiellino del mercato, perché comunque noi tutti abbiamo fatto un applauso all’Inter per l’operazione. Mi ripresenti Gagliardini che l’ultima volta ha giocato contro Milinkovic-Savic ed è stato calpestato. E poi sappiamo già cosa può dare, poi vediamo se effettivamente farà giocare lui o Asllani».