Visnadi: «Palacios? Un fattore mi fa pensare che non sia molto forte!»

Finito sul taccuino del Monza negli ultimi giorni, Tomas Palacios potrebbe anche lasciare l’Inter nel corso di questa sessione invernale di mercato. Gianni Visnadi si pronuncia sul difensore argentino e sulle modalità con cui Simone Inzaghi sceglie di impiegare i giovani nell’Inter.

QUALI GIOVANI? – Sollecitato da un ascoltatore di Radio Sportiva, Gianni Visnadi esprime la propria opinione su un argomento caldo in casa Inter: «Inzaghi non ha il coraggio di puntare sui giovani come Gasperini? Non è che il giovane è bello sempre. E poi ci sono giovani e giovani. Parliamo di Palacios? Non so quanto sia forte. Devo pensare che non sia molto forte, altrimenti come ha fatto giocare Bisseck l’anno scorso Inzaghi avrebbe fatto giocare anche Palacios. Uno allena i giocatori che, quali sono i giovani Inzaghi non lancia e non valorizza? L’Inter fa un certo tipo di mercato ormai da tre stagioni, con giovani che vanno bene per il futuro. Ma non sono giocatori pronti da mettere nella squadra oggi».