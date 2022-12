Visnadi: «Per ora prematuro, ma prossima Juventus con Marotta e Conte!»

Visnadi avvisa l’Inter sul futuro di Beppe Marotta. Secondo il giornalista, l’attuale AD nerazzurro potrebbe ritornare alla Juventus insieme ad Antonio Conte

IPOTESI RITORNO − Gianni Visnadi non spegne le voci di un possibile ritorno dell’AD dell’Inter a Torino. Le sue parole su Radio Radio: «Marotta-Juventus? Esiste la possibilità di un ritorno ma è prematuro. Lui non è stato contattato in queste settimane, non esiste la Juventus in questi giorni. Si può immaginare che sarebbe bello ripartire con uno capace, che conosce l’ambiente e con un altro bravo e competente in qualunque club sia andato, parlo di Giuntoli. Per la Juventus i pensieri sono altri, definire il CdA entro il 18 gennaio e fare qualcosa sul mercato. Ma io la prossima Juventus me la immagino con Marotta e Antonio Conte».