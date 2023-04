Visnadi non ci sta: «Inter, esonero Inzaghi? Con quale coraggio!»

Gianni Visnadi, ospite a Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha espresso un parere sull’operato e sul futuro di Simone Inzaghi all’Inter

OTTIMO LAVORO − Gianni Visnadi ha giudicato il lavoro di Simone Inzaghi all’Inter e ha parlato del suo possibile futuro. Le sue parole: «Per quelle che sono le informazioni in mio possesso il destino di Inzaghi sembra essere segnato. La società, Marotta lo ritengono responsabile di aver fallito la corsa allo scudetto per il secondo ano di fila e quindi dovrebbe pagare con l’esonero. Però con i risultati che potrebbe raggiungere in questo finale di stagione ci vorrebbe coraggio a mandarlo via. Perché per mandare via uno che ti porta in finale, o anche solo in semifinale di Champions League devi prendere uno che faccia altrettanto. Io penso che Inzaghi se la sia guadagnata la riconferma, ma credo che per l’Inter non sia così. La società non deve dimenticarsi che sono due anni che fa un mercato autofinanziato. Che due anni fa Antonio Conte un giorno di giugno buttò tutte le carte per aria dicendo che la squadra non era più all’altezza delle sue ambizioni. Ma quella squadra è la stessa che c’è in semifinale in questo momento e con la quale Inzaghi si sta barcamenando in campionato. Ora è due punti dietro al Milan ed è vero che lo scorso anno ha perso lo scudetto, ma Conte per due anni di fila ha fallito il passaggio dei gironi di Champions League».