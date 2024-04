Visnadi non si stanca mai: «Con Inzaghi al Milan, Inter più vicina!»

L’Inter è prima in classifica a +14 punti sul Milan secondo. Gianni Visnadi insiste da inizio stagione con l’idea che ad allenatori invertiti la squadra rossonera sarebbe molto più vicina a quella nerazzurra: di seguito il suo intervento a Radio Sportiva

PUNTO DI VISTA – L’Inter di Simone Inzaghi è prima in classifica a +14 sul Milan di Stefano Pioli, eppure Gianni Visnadi insiste con un pensiero: «Il Milan ha il secondo organico del campionato, per me con un altro allenatore o ad allenatori invertiti non sarebbe a 14 punti dall’Inter ma molto più vicino. Gli infortuni sono arrivati quando era già a 8 punti dall’Inter e ha perso cinque derby di fila ma sono punti di vista. Io rispetto quello di chi dice che Pioli sta facendo bene ma il mio punto di vista è che a scudetto vinto per il titolo non ha più concorso».