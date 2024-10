Visnadi: «Non mi aspetto l’Inter in finale di Champions League»

L’Inter ha raggiunto un’insperata finale di Champions League due stagioni fa. Altrettanto difficile sembra conquistare quel traguardo oggi, come afferma Gianni Visnadi.

L’OBIETTIVO – L’Inter giocherà nella giornata di mercoledì 23 ottobre la sua terza partita di questa Champions League contro lo Young Boys in Svizzera. I nerazzurri, giunti in finale della competizione europea due anni fa e usciti agli ottavi nella scorsa edizione del torneo, intendono dimostrare nuovamente di poter ottenere risultati importanti in Europa. Nello specifico, l’intenzione è quella di sfruttare al meglio il turnover, compatibilmente con il problema degli infortuni, per aspirare al meglio possibile sia in Serie A che in Champions League.

Visnadi sulle ambizioni dell’Inter (e delle italiane) in Champions League

LA SENSAZIONE – Sul punto si è espresso il giornalista Gianni Visnadi a Radio Sportiva, sottolineando come sia difficile ipotizzare uno scenario come quello del 2022 per i nerazzurri: «In questo momento non riesco a vedere una squadra che possa competere per vincere la coppa europea. Certo, neanche a ottobre di due anni fa potevamo pensare che l’Inter sarebbe poi riuscita ad arrivare in finale, trovandosi a 20 minuti dalla fine in una situazione di pareggio contro il Manchester City. Comunque, oggi direi che nessuna italiana arriverà in finale».