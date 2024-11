Visnadi: «Non avrei assegnato scudetto all’Inter nel 2006. Ma Juventus sbaglia!»

Gianni Visnadi ha indicato il suo pensiero in merito allo scudetto assegnato all’Inter per i fatti di Calciopoli nel 2006. Dal suo punto di vista, i nerazzurri non avrebbero dovuto vedersi attribuito il titolo.

IL RAGIONAMENTO – Gli eventi di Calciopoli, che hanno portato all’assegnazione dello scudetto del 2006 all’Inter, non sono stati dimenticati dai tifosi della Juventus e dalla società bianconera. Sul punto si è espresso Gianni Visnadi a Radio Sportiva: «Io personalmente non avrei assegnato il titolo del 2006 all’Inter, esattamente come quello precedente. Poi le regole sono state applicate in quel modo, per cui ad esse bisogna attenersi. Secondo me, la Juventus sbaglia ad esporre quei due titoli come se fossero suoi. Quello che si può fare oggi è evitare di fare polemiche, godendosi quello che vediamo nel calcio di oggi».

Visnadi sul successo dell’Inter contro l’Arsenal: problema irrisolto?

LA SENSAZIONE – Visnadi ha poi sottolineato come, dal suo punto di vista, l’Inter non abbia risolto i problemi visti in questo inizio di stagione: «L’Inter ha vinto 8 delle ultime 9 partite, con quella di ieri contro l’Arsenal che è la più importante. Ma questo successo non può esaltare in prospettiva, perché i nerazzurri hanno fatto una partita solida ma non sono quelli dello scorso anno. Non dico che non vinceranno a fine stagione, ma mi immagino che possano farlo in maniera più stretta».