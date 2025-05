Visnadi: «Napoli costruito per vincere. L’Inter B non mi convince»

Gianni Visnadi ha commentato la corsa scudetto tra Napoli e Inter. Il giornalista, nonostante i nerazzurri siano tronati a -1 nell’ultima giornata, vede i partenopei nettamente favoriti per la vittoria finale.

IL COMMENTO – Gianni Visnadi, ospite del format Microfono Aperto in onda su Radio Sportiva, commenta la gara del Napoli e le parole di Antonio Conte rilasciate al termine della partita contro il Genoa: «Diciamo che Conte ieri sera non ha fatto sfoggio di eleganza nel commentare la partita. Ha parlato di due tiri e due gol, ma il Genoa ha preso una traversa e si è dimenticato di dire quante partite ha vinto la sua squadra nel modo in cui ieri il Genoa ha pareggiato. Napoli è ancora decisamente favorito, nonostante Inter sia più vicina. Gli azzurri vanno applauditi comunque per il lavoro fatto, ma la squadra è stata costruita per lottare per lo scudetto. L’ingaggio dell’allenatore e gli investimenti in estate stanno a manifestare ambizioni della società e del presidente De Laurentis».

Visnadi non promuove le riserve dell’Inter

RISERVE – Gianni Visnadi analizza anche la vittoria ottenuta dall’Inter sul campo del Torino. Nonostante l’ottima prova delle riserve mandate in campo da Inzaghi, per Visnadi la differenza con i titolari è stato un problema che l’Inter ha accusato nel corso della stagione: «Squadra B dell’Inter bene nelle ultime giornate ma contro la Lazio potrebbe non bastare. L’Inter è dove è grazie ai titolari e al lavoro del suo allenatore. Le seconde linee dell’Inter non sono state sempre all’altezza, è la sacrosanta verità che c’è un abisso tra le due squadre. Quella di Taremi, che ieri ha giocato bene, resta una stagione negativa, e l’Inter lo avrà sul groppone anche nel prossimo anno, con un ingaggio molto alto».