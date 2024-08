Visnadi: «Molto curioso di rivedere Fabbian. Anche in chiave Nazionale!»

L’Inter potrebbe contare in futuro su Giovanni Fabbian, centrocampista in prestito al Bologna con diritto di riscatto e controriscatto. Di tale calciatore ha parlato Gianni Visnadi, sottolineando di avere delle buone aspettative per il futuro.

UNA SENSAZIONE – L’Inter e Giovanni Fabbian rappresentano due realtà che potrebbero nuovamente incontrarsi come separarsi in maniera definitiva. Il centrocampista, in prestito al Bologna con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei nerazzurri, potrebbe essere uno dei pilastri del centrocampo di Vincenzo Italiano nella stagione ora in corso. Di ciò si è occupato Gianni Visnadi a Radio Sportiva, sottolineando di avere una curiosità per il futuro: «Magari alla fine di questa stagione Fabbian consentirà all’Inter di fare cassa. Sono molto curioso di vederlo giocare titolare con continuità ad alto livello… penso che possa diventare un giocatore importante anche in chiave Nazionale».

Visnadi sul futuro di Mkhitaryan: Fabbian, Zielinski, Frattesi… il discorso è sempre il medesimo!

UNA CONVINZIONE – A proposito dell’attuale centrocampo dell’Inter, in cui Fabbian non figura, Visnadi ha rimarcato l’importanza di Henrikh Mkhitaryan per i nerazzurri. Il tecnico Simone Inzaghi dovrebbe schierarlo titolare anche nel match contro il Lecce, a testimonianza di una sua preferenza chiara: «Chissà se ci sarà mai un sostituto dell’armeno. Nonostante Zielinski, che torna dall’infortunio, e Frattesi, Inzaghi riparte sempre da Mkhitaryan. Chissà per quanto giocherà ancora l’armeno (ride, ndr.)».