Visnadi: «Milan l’anno scorso già più forte dell’Inter! Contro la Juventus…»

L’Inter ha perso con la Juventus a Torino ma secondo Gianni Visnadi più per demeriti dei nerazzurri di Inzaghi. Il giornalista, intervenuto nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, parla anche delle differenze tra le due milanesi

DIFFERENZE – L’Inter ha perso sul campo della Juventus ma secondo Gianni Visnadi è più demerito dei nerazzurri che merito dei bianconeri: «La partita con l’Inter avrebbe anche potuto perderla se la squadra di Inzaghi avesse sfruttato le sue occasioni. La Juventus non mi ha entusiasmato. Penso che la Juventus sia più debole del Milan e anche dell’Inter, certamente ha un livello di gioco più basso di tutte le altre. Il Milan avrebbe dovuto rinforzarsi. Per me il Milan era già più forte dei nerazzurri l’anno scorso, avrebbe dovuto rinforzarsi quest’anno e invece hanno fatto degli investimenti, forse per il modo di operare della società, pero oggi quegli investimenti non giocano».