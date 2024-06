Visnadi: «Marotta presidente Inter, un tesoro! Ora si capirà Oaktree»

Marotta nuovo presidente dell’Inter dà a Oaktree la possibilità di tenere un uomo già all’interno della società da anni, che conosce perfettamente ogni dinamica. Visnadi, intervenuto in collegamento durante Radio Radio Mattino Sport e News, promuove la scelta. Queste le sue dichiarazioni.

LA SCELTA – Gianni Visnadi commenta le novità di ieri col nuovo Consiglio d’Amministrazione: «Penso che, con la scelta di volere Giuseppe Marotta presidente, il fondo Oaktree nuovo proprietario dell’Inter abbia voluto dare un segno di continuità. Questo è evidente. Ma, soprattutto, abbia voluto fare tesoro del valore che Marotta ha per l’Inter. Ha voluto intanto toglierlo dal mercato, mettendolo sulla seggiola più alta del club, e facendo l’Inter proprio l’Inter di Marotta. Che nel calcio vuol dire qualcosa. È molto di più l’Inter di Marotta di quello che sarebbe stata l’Inter di un notaio sconosciuto o di un manager. Abbiamo l’esempio del Milan, dove presidente non c’è un uomo di calcio ma un uomo d’affari. Io credo quindi che la mossa di Oaktree sia stata molto astuta».

Marotta nuovo presidente dell’Inter: le utilità stando a Visnadi

PUNTO DI PARTENZA – Per Visnadi, da questo cambio di organigramma, non cambierà granché rispetto a quando c’era Suning: «Poi Marotta faceva già il presidente, di fatto, e riferiva a una proprietà. Adesso riferirà a un’altra proprietà. Penso che per l’Inter cambierà molto poco a livello operativo, quello che conta è capire in quanto tempo Oaktree cercherà di sanare il bilancio. Il fondo è, per la sua stessa natura, in un investimento per farlo fruttare: sarà venduta in tre anni al massimo l’Inter, io penso due, e in questo lasso di tempo i conti saranno risistemati. E per risistemarli o si aumentano i ricavi o si riducono le spese. Da questa operazione, che non è solo aritmetica, si capirà il futuro dell’Inter».