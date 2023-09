Visnadi: «Lukaku in Italia fa la differenza. Scorso anno risolto i guai dell’Inter!»

Visnadi analizza il profilo tecnico e le qualità di Lukaku e per farlo ritorna sulla scorsa stagione con l’Inter. Di seguito il pensiero espresso dal giornalista su Radio Sportiva.

QUALITÀ – Romelu Lukaku è oramai un giocatore della Roma. Parlando del belga, però, non si può non fare riferimento ai suoi anni all’Inter. Così ne parla Gianni Visnadi nella trasmissione “Microfono Aperto”: «Perché Lukaku fa la differenza in Italia e non all’estero? Perché lo abbiamo visto anche l’anno scorso. Ha giocato poco ed è stato male eppure è riuscito ad essere decisivo, anche nelle partite in cui ha risolto i guai dell’Inter di Simone Inzaghi. I gol e gli assist della stagione precedente parlano per lui. Lukaku ha una tecnica individuale sotto la norma ma ha tanta potenza fisica e velocità. Ha delle qualità che i tecnici italiani, come Conte e Allegri che lo volevano, sanno esaltare. È un giocatore da contropiede e da spazi. Le quadre di questi allenatori hanno un gioco che non è quello del calcio inglese. Io sono tra quelli convinti che Lukaku in Italia sposta gli equilibri».