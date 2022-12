Visnadi: «Lukaku? Ha fatto più lui in 20′ che il Belgio in 45′! In sovrappeso»

Il Belgio sta affrontando la Croazia nell’ultima giornata del Gruppo F dei Mondiali in Qatar, in palio la qualificazione agli ottavi della competizione. Lukaku, entrato in campo a inizio secondo tempo (vedi articolo), ha sbagliato un’occasione a porta vuota e non solo. Gianni Visnadi, intervenuto a Radio Sportiva, parla delle sue condizioni fisico/atletiche

OCCASIONI SBAGLIATE – Il Belgio sta provando a battere la Croazia per qualificarsi agli ottavi di finale dei Mondiali. Romelu Lukaku è sceso in campo a inizio ripresa sbagliando due occasioni a porta vuota. Gianni Visnadi parla dell’attaccante dell’Inter: «Per quanto riguarda il palo, per me non è un gol sbagliato perché da quella posizione lui è coperto e la palla sarebbe andata a sbattere contro uno dei due giocatori davanti a lui. Quella del colpo di testa mi sembra un errore grammaticale, mi sembra che fosse un pallone che non andava alzato ma accompagnato. Lui si è posto male con il corpo e quindi ha alzato troppo la palla: mi sembra un errore di grammatica calcistica. C’è da dire però che già prima era stato protagonista Lukaku di un colpo di testa: ha fatto molto più lui in 20 minuti che tutto il Belgio nei primi 45′. È un giocatore fuori condizione, continua a sembrarmi sovrappeso, è enorme. Però si sente, si vede e non lo scopriamo stasera. C’è, ecco».