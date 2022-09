Visnadi: «Lukaku ha costretto Inzaghi a cambiare l’Inter! Sfugge una cosa»

Lukaku è pronto a fare il suo ritorno subito dopo la sosta, ovvero in occasione di Inter-Roma (QUI le ultime sui nerazzurri). Visnadi commentando il momento no dei nerazzurri si concentra sui numeri dell’attacco (vedi focus) e su cosa significa l’inserimento del belga nel gioco di Inzaghi. Di seguito le sue dichiarazioni nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva

NUMERI – Romelu Lukaku è tornato all’Inter, infortunandosi dopo poche partite. Gianni Visnadi parte dal belga per analizzare i numeri del reparto offensivo: «Ci sta sfuggendo una cosa: tutti guardano ai gol che prende l’Inter e si dice che il problema è la difesa che l’anno scorso funzionava meglio e su questo non ci sono dubbi. Ma era tutta l’Inter che era migliore l’anno scorso. Se vediamo i gol fatti e subiti dall’Inter lo scorso campionato e in questo, ha incassato 3 in più ma ne ha segnati 9 in meno. L’anno scorso viaggiava con una media di 3 gol a partita e Lukaku non c’era».

REINSERIMENTO COMPLICATO – Visnadi prosegue analizzando ciò che significa riavere Lukaku in squadra: «Il ritorno del belga farà si che aumenti il potenziale offensivo sicuramente, il problema è che Lukaku ha costretto Inzaghi a modificare il modo di giocare perché l’Inter ce l’aveva il suo modo di giocare. Il canovaccio era chiaro, questa Inter l’abbiamo già vista giocare mentre la crisi della Juventus arriva da lontano. Inzaghi, per inserire Lukaku, ha modificato la sua Inter con il risultato di perdere quello che aveva e, complice anche la cattiva condizione del belga ad agosto, di non avere il plus che avrebbe dovuto dare il centravanti nuovo. Ora ci sarà un giocatore da ricondizionare e reinserire in squadra. Non è che torna con la Roma e risolve d’incanto i problemi dell’Inter».