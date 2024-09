Visnadi: «Lautaro Martinez? Non discuto il valore, ma una mancanza»

Lautaro Martinez sarà protagonista fra pochi minuti, alle 22.30, in Colombia-Argentina di Copa América. Per Visnadi, intervenuto a Radio Sportiva, l’attaccante dell’Inter e della Seleccion non è però fra i top mondiali.

LA MANCANZA – Gianni Visnadi spiega perché, a suo avviso, a Lautaro Martinez manchi qualcosa per competere per il Pallone d’Oro: «Per esempio giocare i quarti di finale di Champions League. Però la sua squadra non li ha giocati perché è stata eliminata agli ottavi di finale anche in conseguenza dell’assenza di Lautaro Martinez. Io non è che metto in discussione il suo valore, forse mi sono spiegato male e nel caso chiedo scusa: è certamente l’attaccante più forte del campionato italiano e può essere considerato uno dei migliori giocatori. Ma se pensiamo che il nostro campionato sia quello di una volta no, non lo è. Non credo sia difficile trovare nove-dieci giocatori di fronte a lui nel panorama europeo».

Visnadi precisa: Lautaro Martinez forte, ma può fare meglio

GIUDIZIO MIGLIORABILE – Magari il Toro riuscirà a smentire Visnadi fra pochi minuti, in Colombia-Argentina. Intanto il giornalista valuta la candidatura: «Comunque vediamo cosa farà la giuria del Pallone d’Oro e dove lo metterà. Se lo metterà nei primi cinque evidentemente mi sarò sbagliato, nei primi dieci no. Io metto in discussione il suo valore, metto in discussione quello che ha fatto nel panorama europeo. Conta la Champions League: l’anno scorso l’Inter lì è andata male. Mi sembra che l’anno prima, facendo la finale, Lautaro Martinez a memoria non fosse nei primi dieci del Pallone d’Oro. Potrei sbagliare, nel caso qualcuno ci correggerà».