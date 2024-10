Visnadi: «Inzaghi intelligente, no al Manchester United! 2 motivi»

Visnadi, che reputa Inzaghi tra i migliori allenatori europei in circolazione nonché una persona intelligente, ha spiegato i motivi del rifiuto del mister dell’Inter al corteggiamento del Manchester United.

INTELLIGENTE – Come già raccontato, Simone Inzaghi, corteggiato dal Manchester United, avrebbe rifiutato due volte il trasferimento in Premier League. Gianni Visnadi, su Radio Radio Mattino Sport e News, dice la sua sulla situazione: «Non escludo che lo United possa pensare a Inzaghi, che è uno dei migliori allenatori europei, ma escludo che lui possa considerare lo United. Inoltre, non parla inglese. L’ultima cosa che può fare un ragazzo intelligente come il tecnico dell’Inter è andare in quel ginepraio e non parlare quella lingua».