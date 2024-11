Visnadi: «Inzaghi ha trasformato giocatori normali in dei grandi. Ora emergenza»

Il giornalista Gianni Visnadi elogia il lavoro di Simone Inzaghi all’Inter, specialmente per la sua capacità di valorizzare i giocatori a disposizione. Sempre su Sky Sport, il giornalista ha poi analizzato l’emergenza in vista di domenica

VALORIZZATORE – Gianni Visnadi elogia Simone Inzaghi e il suo lavoro all’Inter, sottolineando soprattutto la sua grande capacità di far rendere al meglio i giocatori a sua disposizione. Come dimostra lo scorso anno, con la cavalcata che ha portato alla seconda stella. Un elogio con toni anche abbastanza forti, quello del giornalista: «Inzaghi è riuscito a far sembrare dei grandi giocatori dei giocatori normali. Non tutti, ci sono anche grandi giocatori chiaramente. Ma una buona parte dei nerazzurri sono tutti giocatori che lo scorso anno hanno ottenuto il massimo nella loro carriera. E che dovranno ripetersi e giocare ancora oltre al 100% per fare un’annata spettacolare come hanno fatto in quella scorsa».

Simone Inzaghi in piena emergenza per Fiorentina-Inter: Visnadi torna sul problema infortuni

EMERGENZA – Per Fiorentina-Inter di domenica, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di diversi giocatori. Specialmente in difesa, dove mancheranno con ogni probabilità Francesco Acerbi e Carlos Augusto, oltre al forfait certo di Benjamin Pavard. Una vera e propria emergenza infortuni, considerando naturalmente anche quelli delle scorse settimane che hanno visto fra gli assenti anche Hakan Calhanoglu a centrocampo, su cui Gianni Visnadi si esprime in questi termini: «Domenica l’Inter gioca in piena emergenza difesa. Tre su sei infortunati, tutti per problemi muscolari. Con i campi da gioco pesanti, le tante partite, il freddo, è più facile farsi male».