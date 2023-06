Visnadi: «Inter stagione super positiva ma dirigenza da criticare! Spiego»

Visnadi esprime il proprio giudizio sulla stagione dell’Inter, quasi conclusa, e sul lavoro della dirigenza nerazzurra. Di seguito l’intervento del giornalista intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva.

SODDISFAZIONI – Gianni Visnadi avanza alcune considerazioni sulla stagione dell’Inter e sul lavoro dei suoi dirigenti: «La dirigenza interista io quest’anno l’ho criticata moltissimo. Penso che si possa anche continuare a farlo perché credo che non abbia difeso nella maniera giusta il suo allenatore e che lo abbiano messo sulla graticola. Però con la finale di Champions League conquistata e la Coppa Italia vinta la dirigenza dell’Inter può dire di essere riuscita a chiedere il meglio da Simone Inzaghi proprio perché lo stimolava. Alla fine chi vince scrive la storia. Quindi ad oggi dico che ha fatto un mercato low-cost la scorsa estate e tutto, o quasi, ha funzionato. Meglio i parametri zero che i giocatori comprati, visti i 32 milioni di euro spesi non benissimo per Joaquin Correa e i 31 per Robin Gosens. Già oggi è una stagione ampiamente positiva, non contano nulla le dodici sconfitte in campionato o il terzo/quarto posto che avrà alla fine. Perché l’Inter è in finale di Champions League! Se la vinci o non la vinci è chiaro che la sostanza cambia ma se dovesse vincerla non puoi non darle un 10. Ha battuto il Milan quattro volte in cinque mesi, la Juventus in Coppa Italia. Credo che quest’anno i tifosi dell’Inter se ne siano tolte delle soddisfazioni».