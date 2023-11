Visnadi: «Inter, rotazioni curiose. Inzaghi? Chi arriva fa bene!»

Visnadi ha parlato delle rotazioni dell’Inter in questa stagione tra Serie A e Champions League. Poi riconosce i meriti di Simone Inzaghi.

VANTAGGIO − Gianni Visnadi a Radio Radio Mattino Sport e News individua un fattore: «Credo che il vero guadagno dell’Inter è uno: l’Inter sta facendo le rotazioni principali in Champions League riservando la squadra titolare per il campionato. È accaduto anche ieri e ne avremo la riprova anche col Frosinone domenica. Curioso giocare con i titolari col Frosinone e con le riserve in Champions League. La seconda stella è la priorità, ma è anche più semplice di vincere la Champions League».

NON UN CASO − Poi Visnadi riconosce i meriti al tecnico dell’Inter: «Inzaghi? Troppo poco evidenziato quelli che sono i suoi meriti. Non è un caso che tutti i giocatori che arrivano poi sorprendono. Ricordiamo Calhanoglu, che è uno dei migliori della Serie A. Al Milan ha cambiato quattro allenatori e nessuno se n’è accorto che fosse così bravo. Pensiamo a Thuram, se sta sorprendendo è anche per merito di chi lo sta allenando».