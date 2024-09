Visnadi: «Inter, riparti da zero! Manchester City, meglio fuori: ecco perché»

Gianni Visnadi fa il punto sulla situazione in casa Inter concentrandosi prima sulla lotta scudetto, poi sul debutto in UEFA Champions League. E su Sky Sport inserisce la Juventus come principale rivale dei nerazzurri.

LOTTA SCUDETTO – Gianni Visnadi non ha dubbi, la lotta scudetto sarà questione a due. E vede l’Inter non così favorita come lo era lo scorso anno: «La Juventus è pronta per vincere lo scudetto, può lottare con l’Inter e superarla. Lo scorso anno ci furono 19 punti di vantaggio, ma quest’anno non ci sono. Lo scorso anno i nerazzurri giocarono in modo fantastico, ma sotto questo aspetto Inzaghi riparte da zero. Ha bisogno che tutti gli offrano di nuovo lo stesso rendimento, il che non è scontato».

Inter, attesa per il debutto in UEFA Champions League: il pensiero di Visnadi

DEBUTTO EUROPEO – Gianni Visnadi ha poi fatto il punto sul debutto in UEFA Champions League, in programma per i nerazzurri il prossimo mercoledì: «Tra Manchester City e Inter mi aspetto una gara diversa dalla finale. Non solo perché sono passate due stagioni, ma anche perché il peso è differente. Puoi serenamente perdere questa partita e arrivare comunque tra le prime otto. Credo che per l’Intetr giocare a Manchester sia un vantaggio. Sarebbero state così difficili anche in casa, che è meglio in casa giocare con avversari un po’ più abbordabili. Sarà una bella partita. I nerazzurri hanno dimostrato di poter stare a quei livelli. Poi tre giorni dopo ci sarà il derby, una partita che pesa addirittura di più del debutto in Champions League. Per Inzaghi sarà indispensabile fare rotazioni, che giustamente non ci sono state nelle prime tre partite. Lì capiremo bene quale sarà il peso dell’Inter».