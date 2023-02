Visnadi: «Inter più forte del Porto, lo Scudetto un buco per Inzaghi»

Gianni Visnadi ha giudicato in collegamento con Sky Sport la partita dell’Inter contro il Porto. Il giornalista ha aggiunto parole poi sull’operato di Simone Inzaghi da tecnico nerazzurro.

RIENTRI – Nelle ultime settimane l’Inter ha riaccolto in squadra due giocatori infortunati fino a poco tempo fa. Gianni Visnadi ha commentato così su Sky Sport il loro rientro: «Bisogna vedere cosa accade nelle due partite intermedie prima della sfida con il Porto. Domenica mi aspetto che Brozovic e Lukaku siano titolari, anche perché uno è un po’ in là con gli anni, cioè Dzeko, e l’altro è affaticato, Mkhitaryan. L’ingresso nel tabellino spiega l’importanza del belga, così come quello di Brozovic in campo. Quei 20 minuti del croato sono stati molto più pesanti di tutte le altre sue apparizioni recenti. Sono due giocatori che possono pesare nella partita di ritorno, alla luce del risultato d’andata l’Inter è favorita sul Porto, anche perché è più forte».

INZAGHI – Il giornalista ha poi giudicato l’operato di Simone Inzaghi, dicendo: «A Inzaghi nel bilancio personale c’è un buco abbastanza grande: lo Scudetto mai vinto in due stagioni. L’anno scorso ha vinto due trofei e ha compensato, quest’anno ha già vinto la Supercoppa Italiana e potrebbe rimediare con un percorso più lungo in Champions League. Ciò vuol dire soldi, prestigio, valorizzazione del parco giocatori. L’Inter è sulla buona strada per i quarti di finale, poi c’è quella semifinale di Coppa Italia. Le due partite contro la Juventus hanno un sapore diverso, un valore doppio come la Supercoppa con il Milan. Si ha la possibilità di andare in Finale con una squadra inferiore e di eliminare una delle rivali».