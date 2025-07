Visnadi critico: «Doppia Curva, Inter parte civile? Scelta molto discutibile»

Gianni Visnadi si è pronunciato sul tema degli abbonamenti di alcuni ultras rifiutati dall’Inter, aggiungendo anche un commento sull’atteggiamento della società nerazzurra nel caso “Doppia Curva”.

IL RAGIONAMENTO – Gianni Visnadi si è così espresso alle frequenze di Radio Sportiva sul tema degli attriti, sempre più consistenti, tra curva e società Inter: «Non vorrei che si sia passati da un estremo all’altro. Evidentemente ci saranno stati anche dei suggerimenti da parte della Procura, episodi di violenza ci sono stati ma l’ultima sentenza ha dimostrato che c’erano più cose che non funzionavano all’interno della curva e nel rapporto tra curva e tifosi. Per quanto riguarda le società coinvolte (Inter e Milan, ndr.), esse si sono costituite parte civile dopo aver parlato e discusso con gli ultras interessati. Questo mi sembra molto discutibile, ma non attiene al tema degli abbonamenti rifiutati. A casa sua, ognuno fa quel che vuole».