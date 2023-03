Visnadi: «Inter non più forte del Benfica. Inzaghi? Lasciapassare…»

Gianni Visnadi parla del sorteggio dell’Inter contro il Benfica, nonché del bilancio stagionale di Simone Inzaghi sulla panchina dei nerazzurri

SORTEGGIO − L’opinione di Visnadi, in collegamento su Sky Sport 24, in merito al sorteggio di Champions League: «L’Inter è forte, ma non credo sia più forte del Benfica. Rispetto alle altre avversarie, Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid, questa è una partita che si può giocare ma penso che il Benfica sia più forte del Porto. Sarà partita complicata. Inzaghi? Non ha vinto due scudetti e quando gli si vuol far pesare questo fatto, il bilancio è negativo. Ma bisogna comunque ricordare da dove sia partito, ovvero dalle dimissioni di Conte. Penso che questo quarto di finale alzi il livello, il bilancio e il giudizio sulla sua stagione. Fatto saldo che indiscutibilmente la qualificazione alla prossima Champions League è il lasciapassare per la conferma».