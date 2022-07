Visnadi: «Inter non in vendita solo se senza offerte! Suning club in pegno»

Si parla molto, anche nella giornata di oggi, della possibilità che Suning venda l’Inter (vedi articolo). La proprietà cinese per il momento resiste, ma Visnadi non esclude un cambio di rotta. Il giornalista ne ha parlato a Microfono Aperto, su Radio Sportiva.

PROBLEMI GRAVI – Gianni Visnadi ha dubbi su Suning a lungo termine: «Della situazione finanziaria dell’Inter si è parlato colpevolmente poco per un sacco di tempo. Il bilancio e la situazione debitoria della proprietà si riversa sul club, perché Suning in pegno non ha dato il suo patrimonio ma ha dato l’Inter. Nella peggiore delle ipotesi, se alla fine la proprietà non dovesse ripagare il debito, finirebbe a un fondo americano così come era successo al Milan dopo la proprietà cinese. Fino a prova contraria l’Inter non è in vendita se nessuno la compra, se dovesse esserci un’offerta concreta non so se Suning direbbe di no».