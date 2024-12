Visnadi: «Inter non favorita. Scudetto merito di Inzaghi, ecco perché»

Gianni Visnadi, nel suo intervento per Sky Sport, sottolinea i meriti di Simone Inzaghi nella stagione dello scorso anno. E si definisce non totalmente sicuro che la squadra possa ripetersi quest’anno.

NON FAVORITA – Questo il pensiero di Gianni Visnadi sulla lotta scudetto e, in particolare, sulle possibilità di un’Inter che non vede come favorita: «Io già in estate ho detto che non sono favoriti per la vittoria dello scudetto. Non penso che l’Inter sia così più forte delle altre. È il lavoro di Simone Inzaghi che la scorsa stagione ha fatto sembrare giocatori normali, giocatori fenomenali. Per ripetersi dovranno fare cose che ora non stanno riuscendo. I nerazzurri stanno facendo un campionato onesto. Negli scontri diretti stanno facendo molta fatica. Non penso che ci sia tutta questa differenza con le altre big. È una squadra sicuramente forte, ma non credo che sia così tanto la più forte».