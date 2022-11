Visnadi: «Inter, Marotta non mi è piaciuto! Parole da risparmiare»

Il giornalista sportivo Gianni Visnadi su Sky Sport non si limita alle critiche nei confronti della squadra nerazzurra. Nel mirino anche le parole dell’Amministratore Delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, risultato veramente duro dopo la sconfitta a Torino.

LE SCELTE DI MAROTTA – L’Inter è ormai al centro delle critiche per i risultati ottenuti in questo inizio di stagione. Dagli studi di Sky Sport il giornalista Gianni Visnadi ha commentato così la situazione della squadra nerazzurra: «Il tono e le parole di Giuseppe Marotta non mi sono piaciuti dopo la sconfitta di Torino. Dopo una sconfitta assolutamente non meritata quelle parole poteva risparmiarsele, a meno che non parlasse in maniera diretta con l’allenatore. Il problema secondo me dell’Inter non è così grave. In casa la squadra di Inzaghi ha subito solo 4 reti, giocando però solo contro la Roma tra le più forti. Ha preso più gol in trasferta perché ha affrontato tutti gli scontri diretti fuori dal Giuseppe Meazza. L’Inter è forte, altrimenti non avrebbe passato quel girone di Champions League. Quello resterà un punto a favore di Inzaghi nel momento del resoconto finale, anche se 5 partite su 14 perse sono veramente troppe, almeno per lottare per lo Scudetto. Il traguardo ora è il quarto posto, ma tante lottano per questo obiettivo».