Visnadi: «Inter, con Leao in campo all’andata partenza diversa!»

Visnadi reputa Leao un giocatore devastante a tal punto da spostare da solo gli equilibri di una partita. Al contempo, l’Inter a detta sua è stata avvantaggiata all’andata sul Milan

GIOCATORE CHE SPOSTA − In collegamento sulla terrazza in piazza Duomo per Sky Sport 24, Gianni Visnadi esalta le doti del portoghese: «Periodo di transizione per entrambe, sia Inter e Milan vanno in contro a delle novità. L’Inter favorita è una squadra, una società che va verso sei mesi molto importanti. Il passaggio di proprietà è all’ordine del giorno. Quella del Milan si deve ancora assestare. Il Milan con Leao era la favorita in questo doppio derby, senza Leao è una squadra che fa la differenza. Nel doppio confronto avrebbe potuto saltare il banco, un giocatore capace di vincere da solo. Io non credo che in questi dieci giorni non abbia potuto lavorare appieno. Forse il Karma, il Milan ha giocato senza il migliore Osimhen col Napoli. Leao non ha alternative. Con Leao in campo, l’Inter non avrebbe iniziato la partita d’andata come ha fatto».