Visnadi: «Inter, inventata favola! Seconda? Le prime non contente»

Visnadi ha parlato della rosa dell’Inter e della gestione di Inzaghi. Poi risponde alla qualificazione da seconda nel girone di Champions League.

FAVOLA − Gianni Visnadi esprime il suo parere sui nerazzurri a Radio Radio: «L’Inter l’ha detto a luglio che pensa più al campionato. Inzaghi non ha mai vinto con la Lazio. Ieri sera Inzaghi piccato a chi gli chiedeva di Lautaro Martinez e dei cambi. L’Inter, la favola delle due squadre, è una favola che si è inventata qualcuno. L’Inter ha due attaccanti soli e lui è obbligato a tenere sotto una teca Lautaro Martinez e Thuram. Se si fa male Lautaro le certezze vengono meno. Quindi ha provato a vincere e non ha vinto e per la prima volta l’Inter non ha segnato, ma siamo qui con i fucili puntati. Il girone sarebbe stato migliore sicuro, ma anche gli allenatori delle altre prime non saranno contente di trovare in seconda fascia l’Inter».