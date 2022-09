Visnadi: «Inter in vendita da un anno e mezzo! Il problema è solo uno»

L’Inter continua a essere accostata a voci di cessione che finora non si sono mai concretizzate. Secondo Visnadi, il club nerazzurro è in vendita nonostante le smentite pubbliche. Il problema è solo uno. Di seguito le sue dichiarazioni a Radio Sportiva.

UN SOLO PROBLEMA – L’Inter viene continuamente accostata a voci di cessione. Secondo il giornalista Gianni Visnadi, nonostante le smentite ufficiali, il club nerazzurro è in vendita: «L’Inter non è ufficialmente in vendita. nel senso che non è un bene acquistabile al supermercato. però sui mercati esteri è in vendita. A parte le naturali smentite, io penso che sia un anno e mezzo che è in vendita. Un anno fa non c’è stato l’accordo economico e credo che il problema sia soltanto la distanza tra ciò che chiede la proprietà e ciò che l’offerente propone. È chiaro che per Suning ci sia la necessità di rientrare dai 700 milioni iniettati nell’Inter ma il mercato evidentemente non ha recepito».