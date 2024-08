Visnadi: «Inter favorita, ma la Juventus mi ha impressionato. Vedo un duello!»

Inter e Juventus sembrano essere le due favorite per la vittoria dello scudetto. Per quanto il ragionamento sia ora prematuro, il giornalista Gianni Visnadi ha affermato di vedere questa realtà.

LE SFIDANTI – Inter e Juventus sono considerate dalla maggioranza degli appassionati e degli addetti ai lavori le due principali pretendenti allo scudetto. Dello stesso avviso è il giornalista Gianni Visnadi, che si è così espresso a Radio Sportiva: «Un pò presto per dirlo, ma mi sembra ci siano tutte le premesse affinché accada un duello in Serie A tra Inter e Juventus. Dalla prossima sosta in poi, quindi intorno all’ottava giornata, avremo le idee molto ben chiare. Oggi tutto lascia presumere che ci sarà questo duello. A me impressionano sia il mercato della Juventus che la svolta che Motta è stato in grado di dare all’ambiente. Il Milan mi sembra molto forte, ha tempo per recuperare. Però è evidente che ci si sta avviando verso questo duello».

Visnadi sul mercato dell’Inter: una mancanza, mentre Juventus regina!

CAPITOLO CALCIOMERCATO – A proposito del mercato appena concluso, Visnadi ha espresso un giudizio totalmente positivo su quello della Juventus, intravedendo invece una pecca in quello nerazzurro: «Solo fino a qualche settimana fa non mi aspettavo che i bianconeri riuscissero a concludere i colpi sperati, invece sono riusciti nel proprio intento. Per quanto riguarda l’Inter, alla fine è rimasta con cinque attaccanti, con ancora Joaquin Correa e Marko Arnautović in rosa. Ciò sicuramente non corrisponde all’intenzione iniziale dei nerazzurri sul mercato in uscita».