Visnadi: «L’Inter deve provarci fino in fondo. Ma quanti rimpianti!»

L’Inter deve vincere contro la Lazio per tenere alta la pressione nei confronti del Napoli. È di questo avviso Gianni Visnadi che sottolinea anche alcuni passi falsi dell’Inter in questo campionato.

UNICO RISULTATO – L’Inter, contro la Lazio, ha a disposizione un solo risultato per rimanere agganciato al Napoli e sognare ancora l’obiettivo scudetto. Nel suo intervento a Sky Sport, Gianni Visnadi è dell’idea che i nerazzurri devono assolutamente provarci, consapevoli dei numerosi punti persi per strada: «Abbiamo visto contro il Torino la politica di Inzaghi a 3 punti dal Napoli. A due giornate dalla fine, ad 1 punto dal Napoli che deve giocare a Parma, io penso che l’Inter giocherà la partita contro la Lazio con la miglior formazione possibile. Magari non con tutti i titolari perché appunto Lautaro Martinez non ci sarà e qualcuno non è ancora pronto. Mkhitaryan e Pavard difficilmente saranno in condizione. Di sicuro ci sarà un aumento di titolari. L’Inter deve provare a vincere, anche se in questa stagione i nerazzurri hanno molti rimpianti».

L’Inter può ancora sognare ma deve ottenere i 3 punti contro la Lazio

RIMPIANTI – L’Inter troverà sul suo cammino i biancocelesti, Domenica alle 20.45. La Lazio è in lotta per un posto in Champions League e questo la rende un avversario ostico da superare. Visnadi continua le sue dichiarazioni ricordando alcune partite o episodi chiave in negativo per i nerazzurri: «Cito il rigore sbagliato da Çalhanoğlu, unico rigore sbagliato su 22 tirati, lo ha sbagliato contro il Napoli nella partita di andata. Ricordiamo inoltre i due punti persi a Parma, la sconfitta con la Roma o il gol di Orsolini all’Ultimo minuto. Ecco, credo che i campioni d’Italia abbiano numerosi rimpianti sul suo cammino. Per cui con la Lazio devono cercare di fare il possibile per vincere, per poi vedere cosa farà il Napoli. Se la squadra di Conte vincerà a Parma, credo che Inzaghi sarà il primo a battere le mani agli avversari»