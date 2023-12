Visnadi: «Inter come a Napoli, un pugile. Appena ti scopri ti becca»

Visnadi ha paragonato la vittoria dell’Inter contro la Lazio al 3-0 di Napoli. Il giornalista vede la squadra di Simone Inzaghi come un pugile.

COME UN PUGILE − Gianni Visnadi ha commentato il successo dei nerazzurri a Roma: «Ieri la Lazio ha giocato bene, se Marusic non fa quel regalo il primo tempo finisce 0-0. Ma l’Inter è questa, va a Napoli, si mette in un angolo come un pugile e appena ti scopri ti becca. È Marusic il colpevole. L’errore di Madrid non era bastato e ne ha fatto un altro ancora più grave. Inzaghi ha preferito azzardare in Champions League che in campionato».