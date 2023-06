Visnadi: «Inter, ecco perché far giocare Brozovic. Lukaku dal 1′!»

Nel suo intervento sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista Gianni Visnadi ha parlato dei due dubbi di formazione di Simone Inzaghi per Manchester City-Inter. Ovvero Brozovic-Mkhitaryan a centrocampo e Dzeko-Lukaku in avanti.

DOPPIO DUBBIO – Questo il pensiero di Gianni Visnadi sui due dubbi di formazione di Simone Inzaghi per Manchester City-Inter: «Non penso che Mkhitaryan giocherà titolare. C’è più affidabilità su Brozovic. Non tanto da un punto di vista fisico dopo l’infortunio, ma comunque l’armeno non gioca da un mese e non ha il passo per giocare questa finale contro questo avversario. Aggiungo che se Inzaghi farà giocare Dzeko, allora sbaglia. È Lukaku l’uomo per mettere questa partita sul piano della forza e che poi può dare di più per il primo tempo. Non è questione di tecnica, qui servono gambe, fiato e fisico. È in forma, io lo metterei titolare».