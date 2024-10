Visnadi: «Inter, attenzione con la Roma! Un segnale su Juric»

Torna il campionato dopo la sosta per le nazionali e si avvicina il big match Roma-Inter in programma domenica sera allo stadio Olimpico. Della partita, in collegamento con Sky Sport, ha parlato Gianni Visnadi. Che sottolinea la necessità per i nerazzurri di non sottovalutare la partita

RITORNO IN CAMPO – Con il problema per Piotr Zielinski da una parte e il recupero di Paulo Dybala dall’altra, si avvicina Roma-Inter di domenica sera. Una partita a cui arriva meglio, in base agli ultimi risultati, la squadra di Simone Inzaghi. Il che porta anche a possibili rischi di prendere sotto gamba l’impegno, un po’ come capitato nel derby contro il Milan con un Paulo Fonseca che sembrava essere ormai destinato a lasciare la panchina rossonera. Un tema che ha toccato anche il giornalista Gianni Visnadi che, in collegamento negli studi di Sky Sport 24, ha proprio voluto porre l’accento sulla necessità per i nerazzurri di prestare particolare attenzione alla partita in programma allo stadio Olimpico.

Roma-Inter, occhio alla partita ‘trappola’: il pensiero di Gianni Visnadi

ATTENZIONE – Necessaria attenzione, secondo Gianni Visnadi, che ha analizzato proprio lo stato di forma dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Che, nelle ultime uscite, hanno fatto vedere anche qualche errore proprio dovuto a cali di concentrazione. Come, ultimi in ordine di tempo, i due gol subiti contro il Torino. Queste le parole del giornalista sul tema: «Questa è la partita in cui tutti vedono l’Inter favorita. Secondo me invece i nerazzurri dovranno fare molta, molta attenzione. Nei tre anni di Juric al Torino, hanno spesso faticato contro di lui. L’Inter non è ancora quella dell’anno scorso, ci sono stati dei punti alti che si possono riassumere nella vittoria con l’Atalanta e col pareggio bello contro il Manchester City. C’è però tanta differenza rispetto alla scorsa stagione. La Roma è una squadra che, cambiando allenatore, ha un po’ tradito le scelte estive sul mercato».