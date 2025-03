Visnadi: «Inter, un appunto a Inzaghi. Feyenoord? Non immagino questo!»

Gianni Visnadi si è espresso sulla “confusione” dell’Inter nella prima fase del secondo tempo contro il Napoli. Poi un commento sul prossimo match dei nerazzurri contro il Feyenoord.

IL RAGIONAMENTO – Gianni Visnadi ha parlato a Radio Radio di alcuni temi concernenti l’Inter, a cominciare dal pareggio contro il Napoli del 1 marzo. Il giornalista ha innanzitutto posto l’accento sulla “confusione” che si è vista all’inizio della seconda frazione del match con i partenopei: «Imbarazzante quel quarto d’ora dell’Inter, nonostante la stima che io abbia per Inzaghi. Non si ripeterà più, probabilmente le cose non si possono preparare a tavolino. Le cose erano state provate, come nel caso del possibile utilizzo di Frattesi e Correa sugli esterni. Alla fine, poi evidentemente Inzaghi è tornato sul modulo che conosce di più».

Visnadi su Feyenoord-Inter

PROSSIMA SFIDA – Visnadi ha poi proseguito pronunciandosi sulla gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Feyenoord e Inter: «Per i nerazzurri non sarà facile. Il Feyenoord è ampiamente alla portata della miglior Inter, ma questa non è la miglior versione della squadra nerazzurra. Penso che Inzaghi giocherà con qualche giocatore adattato, un po’ fuori ruolo, ma non cambierà il modo di difendere e di attaccare».