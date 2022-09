Visnadi: «Handanovic no problema, senza lui non cambia nulla! Attacco…»

Discutendo dei problemi dell’Inter, Gianni Visnadi ha voluto sottolineare come Samir Handanovic non sia uno di questi. In collegamento con gli studi di Sky Sport, il direttore di Calciomercato.com ha analizzato quelli che sono i suoi dubbi relativi alla gestione della squadra.

NON UN PROBLEMA – Visnadi, tra i problemi dell’Inter, non ci mette il portiere: «Credo che tutti ci stiamo concentrando sulla fase difensiva. Secondo me il problema non è Handanovic, visto che cambiando lui la musica non è cambiata. Non è però solo un problema di difensori. Guardando i numeri possiamo dire che l’Inter non segna. È vero che è mancato Lukaku, ma è proprio tutta la squadra secondo me a non esserci più. La squadra in questa fase si è smarrita».

SENZA CERTEZZE – Visnadi, dopo l’analisi su Handanovic, ha poi commentato la prestazione dell’Inter a Udine e le difficoltà riscontate in questo inizio: «La mia idea è che Bastoni a Udine non sia uscito solo per il giallo. Aveva giocato male e non è la prima volta quest’anno. Dentro le scelte di Inzaghi c’è anche una condizione fisica non ottimale dei singoli. I giocatori sono sempre in ritardo rispetto agli avversari, lo si è visto contro l’Udinese ma anche nel derby. Il tecnico in questo frangente ha un po’ smarrito delle certezze che aveva lo scorso anno, con queste rotazioni continue. Si è esagerato domenica con quattro terzetti difensivi cambiati nei 90 minuti. Inoltre non si è ancora capito chi sia il sostituto di Perisic, è una questione importante e grave».