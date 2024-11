Visnadi: «Frattesi titolare? Si nota una differenza»

Il giornalista Gianni Visnadi ha espresso il suo parere in merito al turnover attuato da Simone Inzaghi in Inter-Arsenal, sottolineando una differenza tra Nicolò Barella e Davide Frattesi.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter ha superato l’Arsenal, grazie alla rete su calcio di rigore di Hakan Calhanoglu nel primo tempo della quarta sfida di questa Champions League, nonostante il turnover di Simone Inzaghi che ha coinvolto anche Nicolò Barella e Davide Frattesi. Della sfida e delle scelte di Simone Inzaghi ha parlato Gianni Visnadi a Radio Sportiva: «Inter è stata molto attenta, non ha sbagliato. Per quanto riguarda il turnover, concettualmente ne sarei contrario ma dobbiamo fare attenzione a una cosa. Ormai il calcio è cambiato, il turnover serve per alternare tutti i calciatori. Non a dare dei contentini, ma a tenere alto il livello del gioco. Sicuramente, un calciatore come Barella è superiore a Frattesi, con quest’ultimo che rappresenta la riserva di un compagno più forte di lui. L’assenza di Barella si sente quando è in campo l’ex Sassuolo».