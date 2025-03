Visnadi: «Dumfries non era questo! Inzaghi? Certo che fa calcoli»

Visnadi fa riferimento a Denzel Dumfries e alla sua crescita durante questi anni all’Inter. Allo stesso tempo, parlando di Inzaghi, fa una sottolineatura.

DUMFRIES – Su Radio Radio Mattino Sport e News, fari puntati sulla stagione super dell’esterno olandese. Gianni Visnadi sottolinea la sua crescita dando anche dei meriti a Simone Inzaghi. Il suo intervento: «Ha un’enorme forza fisica. Dumfries non era questo quando è arrivato, è cresciuto. E questa è un’altra cosa che dobbiamo scrivere quando parliamo dell’allenatore dell’Inter. Dumfries sta facendo una stagione straordinaria, lo scorso anno non si sapeva chi fosse il titolare. Negli anni è migliorato. Bravissimo Dumfries, ha giocato tantissimo, ma soprattutto deve giocare sempre. Salvo il rientro di Carlos Augusto e forse Zalewski potrà andare in panchina a Bergamo, sugli esterni l’Inter ha ancora dei problemi».

CALCOLI – Poi lo stesso Visnadi, facendo riferimento alla partita di questa sera col Feyenoord e a quella di domenica contro l’Atalanta, si esprime in questo modo: «Inzaghi dice di non fare calcoli, ma l’Inter li fa, eccome se li fa. La partita di stasera mi sembra più gestibile, anche perché il Feyenoord sembra stare peggio anche perché gli mancano sia Paixao che Osman, il quale è stato il giocatore più pericoloso della partita di andata».